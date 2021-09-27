«Урал» обыграл «Арсенал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0 (Бикфалви, 5; Егорычев, 32). Эта победа для уральского клуба стала первой в матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Урал» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. «Арсенал» с 8 очками занимает 13-е место.

В середине августа главным тренером «Урала» вместо Юрия Матвеева стал Игорь Шалимов. Решение о кадровых перестановках было принято после неудачного старта «Урала» в РПЛ.

Екатеринбург, Иван Бабурин

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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