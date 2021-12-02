Финал Гран-при по фигурному катанию был отменен из-за «омикрона»

Проведение в Осаке финала Гран-при по фигурному катанию отменено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Японии. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).

Финал Гран-при по фигурному катанию 2021 года должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Федерация фигурного катания Японии сообщила, что мероприятие не может быть проведено.

«К сожалению, сложной эпидемической ситуацией, ставшей причиной введения ограничений на поездки, карантинных требований, проблем безопасности и логистики, проведение соревнования было крайне сложно», – говорится в сообщении пресс-службы союза.

Накануне в Японии подтвердили второй случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Инфекцию выявили у пассажира, прибывшего из Перу.

Токио, Зоя Осколкова

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