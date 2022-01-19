Джокович купил биотехнологическую компанию

Новак Джокович, которого из-за пандемии коронавируса не пустили в Австралию, купил 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство против COVID-19, – сообщает Рейтер.

Напомним, что в январе первая ракетка мира 34-летний серб Новак Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса. В результате, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена «в общественных интересах». Спортсмен снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.

Отметим, что Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, Джокович в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.

Копенгаген, Иван Бабурин

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