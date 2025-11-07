В Турции арестовали 17 судей по делу о ставках на спорт

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей, которых уличили в ставках на исход матчей. Под подозрение попал и президент клуба турецкой Суперлиги «Эюпспор» Мурат Озкая.

Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование и выяснила, что 371 из 571 действующего профессионального судьи имели зарегистрированные счета в букмекерских конторах. Это является прямым нарушением правил Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА).

В течение пяти лет судьи делали ставки на исход тысяч матчей. Отмечается, что один из подозреваемых сделал ставки в 18 227 играх.

В рамках этого дела отстранены 149 подозреваемых, которых дисквалифицировали на срок от 8 до 12 месяцев.

