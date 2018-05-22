Германия хочет возродить танки Leopard 2 из-за напряженности с Россией

Германия задумалась о «возрождении» первых серийных немецких танков Leopard 2, пишет Die Welt. После Второй мировой войны немцы сократили количество вооружений, но сейчас страны НАТО интенсивно наращивают объемы вооружений, придавая большое внимание вопросам национальной обороны.

В качестве примера издание напоминает, что сегодня немецкие танки дислоцированы в Прибалтике для сдерживания России. В публикации отмечается, что современная модификация танков названа в честь немецкого «монстра» A7V. Масса машины составляет 60 тонн, а максимальная скорость – 70 км/ч.

Издание также пишет, что, исходя из вопросов обороны, в ЕС намерены реконструировать дороги, мосты и железнодорожные пути, чтобы сделать их отвечающими современным требованиям. «Цель этих мероприятий – создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией», – говорится в материале.

Как писал «Новый День», ранее бывший главнокомандующий Североатлантическим альянсом в Европе, американский генерал Филип Бридлав заявил в интервью польскому порталу Onet, что ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией.

По его словам, армия РФ очень быстро учится на ошибках. Он также напомнил про новейшие российские вооружения. Он подчеркнул, что Москва отправила «четкий сигнал» всем европейским столицам: «наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, понадобится, долетят и до вас».

Генерал считает, что еще один большой вызов для НАТО – интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он пояснил, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас на это отводится не более пяти суток.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 22.05.18

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