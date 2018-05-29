Россия обновит комплексы радиоэлектронной борьбы, изучив начинку американских ракет

Российские ученые создадут новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с учетом данных, полученных при исследовании начинки американских крылатых ракет «Томагавк», которые оказались в распоряжении российских военных после удара коалиции по Сирии. Об этом рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

«Сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны – и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», – приводит РИА «Новости» слова Михеева.

Он также отметил, что по требованиям к госзаказчику полный цикл работ по созданию систем РЭБ занимает около 2-3 лет, и эти образцы не станут исключением. «Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. Кроме того, появилась возможность на практике оценить степень защищенности этих каналов. При этом каждый из этих каналов является для нас очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них. Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», – сказал он.

Михеев рассказал, что не менее интересной темой для исследования являются беспилотные летательные аппараты западного производства и новейшие американские истребители F-22 и F-35 ВВС Израиля. Они в последнее время все чаще применяются в районе Сирии.

Как писал «Новый День», США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, использовались для производства химоружия. Как заявили в Минобороны России, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО – комплексы С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела» советского производства.

Впоследствии сирийские военнослужащие нашли два неразорвавшихся «Томагавка» и передали их России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.18

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