В России заводы по ликвидации химоружия займутся утилизацией отходов

В Минпромторге России заявили, что комплексы по утилизацию опасных отходов будут созданы на базе объектов по уничтожению химоружия, пишет газета «Известия». По данным издания, на обновленных комплексах можно будет утилизировать использованные элементы питания (батарейки и аккумуляторы), ртутные термометры и газоразрядные лампы.

Известно, что для этих целей будут переоборудованы существующие объекты по утилизации химического оружия: «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртии, «Щучье» в Курганской области и «Горный» в Саратовской области. Россия досрочно выполнила свои обязательства перед международным сообществом по ликвидации запасов химического оружия. В связи с этим данные предприятия на сегодняшний день простаивают.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.18

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