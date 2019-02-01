Хакеры выложили самую гигантскую базу логинов и паролей за всю историю интернета

Киберпреступники опубликовали огромную базу украденных данных пользователей, которая содержит миллиарды логинов и паролей учетных записей. Эксперты считают, что это самая масштабная утечка за всю историю интернета.

База под названием Collection #2-5 включает 2,2 млрд украденных логинов, сообщил портал Wired. Ранее опубликованная Collection #1 содержала 773 миллиона логинов и паролей.

Данные распространяются через хакерские торрент-трекеры и могут быть использованы взломщиками в любой стране мира. Не исключено, что опубликованная информация попала в Сеть впервые.

Специалисты по кибербезопасности предположили, что данные были украдены из Yahoo, LinkedIn и Dropbox при помощи взлома маленьких и не очень известных интернет-ресурсов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 01.02.19

В Югре придумают, как бороться с лжетеррористами. / У самого дорогого новейшего авианосца США нашли серьезную проблему. / Эксперт нашел способ взломать смартфон по номеру телефона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»