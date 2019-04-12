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Пятница, 12 апреля 2019, 09:40 мск

Новости Технологии

Израильский луноход разбился при посадке

Космический аппарат Beresheet потерпел крушение при посадке на Луну. Об этом сообщила компания SpaceIL, разработавшая луноход.

«Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», – говорится в заявлении SpaceIL в твиттере.

Луноход потерял связь с Землей во время посадки. Точные причины аварии не называются. Есть предположение, что у Beresheet возникли проблемы с двигателем.

За прилунением наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После неудачи с посадкой он пообещал, что израильские специалисты добьются того, что в течение трех лет аппарат все-таки сядет на Луну.

Напомним, Beresheet отправился к спутнику Земли с космодрома на мысе Канаверал 22 февраля. Он был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Неделю назад он вышел на лунную орбиту.

Тель-Авив, Служба информации РИА «Новый День»

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