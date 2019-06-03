Китайцы купили права на российскую технологию распознавания лиц

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций – китайская Huawei – купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц. Об этом рассказал близкий к одной из сторон сделки источник, пишет газета «Ведомости». Информацию изданию также подтвердили собеседник, знающий условия соглашения, и знакомый одного из акционеров российской компании.

Покупка якобы была совершена через московское ООО «Игл Софтлаб» (Igl Softlab), совладельцами которой в мае стали российская «дочка» Huawei «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская «Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед». Причем первой в уставном капитале «Игл Софтлаб» принадлежит 99,99999%. Именно эта компания получила права на патенты и оборудование. «Вокорд», по информации двух собеседников газеты, Huawei оценила в $40-50 млн.

Представитель Huawei подтвердил, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.06.19

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