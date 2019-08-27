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NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2019, 13:22 мск

Новости Технологии

Российские власти ограничили ввоз в страну озоноразрушающих веществ

Правительство России временно ограничило объемы ввоза озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. «Допустимые для ввоза в Россию в 2019 году объемы ОРВ распределены между заявителями с учетом правоприменительной практики предыдущих лет в сфере регулирования трансграничного перемещения ОРВ», – говорится в документе.

60% объемов озоноразрушающих веществ было распределено между заявителями, уже ввозившими их в 2018 году, 35% – между не ввозившими ОРВ в прошлом году и не имевшими разрешительных документов заявителями, 5% – между заявителями, получившими разрешение в 2018 году, но не ввозившими ОРВ. В документе также приводится перечень товаров, в отношении которых вводится временное ограничение: в их числе фторхлорпропан, тетрафтордихлорпропан, дифтордихлорэтан (фреон-12) и прочие. Некоторые из этих веществ применяются в холодильных установках.

Ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря 2019 года. В постановлении отмечается, что оно введено с целью обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Москва, Иван Гридин

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