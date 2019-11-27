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Среда, 27 ноября 2019, 13:33 мск

Новости Технологии

Вьетнам вооружится сверхмалыми субмаринами собственного производства

Фото: Минобороны РФ

Вьетнамские инженеры занялись созданием сверхмалой субмарины, пишет посвященный вооружениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе ресурс IndoPacific News в Twitter. Эксперты считают, что подлодка предназначена для проведения скрытных операций, например, для десантирования разведывательных и диверсионных групп, скрытной перевозки грузов и негласного наблюдения за перемещениями кораблей противника.

В мирных целях такие подводные лодки подходят для проведения спасательных операций. По данным IndoPacific News водоизмещение субмарины составит около 100 тонн. Она будет иметь небольшую рубку и рули глубины в передней части. В движение подлодку будут приводить водометы, а не гребные винты.

В связи с тем, что в 1997 году Вьетнама приобрел у КНДР две сверхмалые субмарины Югословаского производства, спроектированные в 1960-х годах, можно предположить, что именно эта разработка ляжет в основу новинки.

Ханой, Иван Гридин

Ханой. Другие новости 27.11.19

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