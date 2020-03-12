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Четверг, 12 марта 2020, 11:20 мск

Новости Технологии

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В ЕС лоббируют закон о разумном обороте гаджетов

Европейские власти намерены принять закон об «экологическом дизайне», который призван подтолкнуть производителей электроники к созданию продукции, изготовленной с применением вторсырья, с большим сроком службы и ремонтопригодностью сообщаетEngadget.

Портал отмечает, что благодаря закону может существенно измениться внешний вид и устройство смартфонов, планшетов и компьютеров, так как производителям придется полностью переосмыслить существующие подходы.

Авторы законопроекта рассчитывают, что он наложит ограничения на использование «одноразовых устройств», решит проблему «преждевременного устаревания» гаджетов и запретит практику «уничтожения непроданных товаров длительного пользования». На сегодняшний день многие владельцы электронных устройств сталкиваются с проблемами даже при простой замене аккумулятора.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 11.03.20

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