Ученые создали солнечный дымоход для экономии энергии и спасения при пожаре

Ученые Мельбурнского королевского технологического института придумали новое устройство, назвав его «солнечный дымоход». По его словам, он поможет сэкономить жильцам до 50% электроэнергии, а в случае пожара спасти им жизни, пишет журнал Energy and Buildings.

По оценкам авторов изобретения, до 19% энергоресурсов во всем мире уходит на отопление, вентиляцию и охлаждение зданий. Установка солнечных дымоходов, считают исследователи, позволит экономить на отоплении до 50%.

Солнечный дымоход представляет из себя пассивную солнечную систему отопления и охлаждения. В ее основе лежит естественная вентиляция для регулирования температуры в помещениях. Одна из стенок дымохода выполнена из стекла, а другая, расположенная напротив нее выкрашена в черный цвет. Конструкция позволяет максимизировать поглощение солнечной энергии и задействовать принцип конвекции..

Вентиляционные отверстия сверху и снизу устройства дают возможность управлять потоком воздуха внутри и снаружи дымохода. В зависимости от их положения, жильцы могут регулировать температуру в помещении. Когда солнце нагревает дымоход, оно нагревается и воздух внутри него. Новые модели солнечных дымоходов способны вытягивать продукты горения в случае пожара и обеспечивать приток свежего воздуха.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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