Египетские военные оценили возможности российских ЗРК С-500

Военные эксперты Египта высоко оценили возможности российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», пишет Sasapost. Они были восхищены способностью комплекса всего лишь за 4 секунды обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования и, если потребуется, запустить ракеты и уничтожить цель.

По оценкам египетской Sasapost, до недавнего времени в мире лидерами на рынке противовоздушных вооружений считались российские С-400 «Триумф», с ними могли конкурировать принятые на вооружение стран НАТО системы Patriot и THAAD. Так было, пока Россия не создала зенитный ракетный комплекс С-500, который по характеристикам превзошел все существующие системы ПВО в мире.

По заявлениям экспертов, система С-500 способна обнаружить и уничтожить сразу 10 баллистических ракет, летящих со скоростью от 18 до 25 тыс. километров в час. Высота поражения цели – до 200 километров.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 16.07.20

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