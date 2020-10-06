Ученые разработали соевую альтернативу полиэтилену для огородников

При производстве сельскохозяйственных культур садоводы и огородники нередко используют укрывные материалы из пластика, в частности полиэтиленовую пленку, которая помогает поддерживать влажность почвы, может подавлять рост сорняков рост сорняков, помогает предотвратить эрозию, а также противостоит переохлаждению почвы, создавая эффект парника. Однако полиэтилен и другой используемый для этого пластик нельзя назвать экологически чистым, да и срок его службы относительно недолгий, а перерабатывают его крайне редко.

Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе придумали альтернативу пластиковым укрывным материалам. Они смешали в равных пропорциях песок и соевое масло, а затем нагрели смесь. Когда она остыла, они удалили остатки масла и выяснили, что масло частично полимеризовалось на поверхности песчинок, пишет «Популярную Механика».

Лабораторные тесты показали, что промасленный песок, насыпанный на различные виды почвы, позволяет на 96% лучше удерживать влагу по сравнению с контрольными образцами без покрытия, хорошо снижая ее испарение из грунта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.10.20

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