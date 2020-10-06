российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 октября 2020, 03:40 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Ученые разработали соевую альтернативу полиэтилену для огородников

Фото: Zone Journal

При производстве сельскохозяйственных культур садоводы и огородники нередко используют укрывные материалы из пластика, в частности полиэтиленовую пленку, которая помогает поддерживать влажность почвы, может подавлять рост сорняков рост сорняков, помогает предотвратить эрозию, а также противостоит переохлаждению почвы, создавая эффект парника. Однако полиэтилен и другой используемый для этого пластик нельзя назвать экологически чистым, да и срок его службы относительно недолгий, а перерабатывают его крайне редко.

Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе придумали альтернативу пластиковым укрывным материалам. Они смешали в равных пропорциях песок и соевое масло, а затем нагрели смесь. Когда она остыла, они удалили остатки масла и выяснили, что масло частично полимеризовалось на поверхности песчинок, пишет «Популярную Механика».

Лабораторные тесты показали, что промасленный песок, насыпанный на различные виды почвы, позволяет на 96% лучше удерживать влагу по сравнению с контрольными образцами без покрытия, хорошо снижая ее испарение из грунта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.10.20

В Зауралье возбуждено уголовное дело из-за гибели электромонтажника на трассе «Иртыш». / Под Гатчиной построят громадный мусороперерабатывающий завод. / Предприятия переводят на удаленку не только людей, но и технику. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Климатологи заявили о катастрофе для Мирового океана

На Камчатке обследуют полигоны ядохимикатов – могильники названы вероятной причиной загрязнения побережья

Под Гатчиной построят громадный мусороперерабатывающий завод

Экологическое бедствие на Камчатке: основные версии. Минздрав – о химических ожогах у людей

Пожары на МПБО-2 напомнили о проблемах Петербурга с мусором

Ученые заявили о четырехкратном ускорении темпов таяния ледников Гренландии

Сербский художник устроил необычную арт-акцию

Англия ввела запрет на пластиковые трубочки, мешалки и ватные палочки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Россия, Технологии, Экология,