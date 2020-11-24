Срок обязательной предустановки российских приложений на гаджеты перенесут

Госдума может пересмотреть сроки вступления в силу закона об обязательной предустановке российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Мы ждали выхода постановления правительства [описывающего детали выполнения требований закона]. Если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», – цитирует парламентария РБК.

Закон был подписан президентом еще в конце прошлого года. Планировалось, что он начнет действовать с 1 июля 2020 года, но весной сроки перенесли на 1 января 2021-го из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению правительства, опубликованному 23 ноября, на все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 видов отечественных приложений, на компьютеры – три, на Smart TV – четыре.

В Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники предупредили, что бизнесу требуется переходный период 6-18 месяцев, чтобы подготовится к исполнению закона. Впрочем, наказание за нарушение нововведения до сих пор не предусмотрено. «До апреля необходимо решить вопрос по штрафам, иначе компаниям не будет смысла выполнять требования закона», – отметил Жигарев.

Москва, Зоя Осколкова

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