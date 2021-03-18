Потребители потребовали маркировать упаковку для товаров

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин обратился с просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая занимается курированием вопроса экологии, изменить правила маркировки упаковки. По его мнению, это позволит потребителям без затруднений отличать, подлежит ли она переработке.

Соответствующее письмо руководитель КонфОП направил вице-премьеру. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. По мнению Янина, если потребители будут четко понимать, можно ли сдать упаковку на переработку (в том числе какую ее часть и в каком виде), им будет легче сортировать отходы и делать выбор в пользу перерабатываемой упаковки. Он полагает, что действующая маркировка не дает полной информации о том, идет ли она в переработку и в каком виде. Для этих целей следует использовать знаки идентификации (номера материалов в треугольнике-петле Мебиуса), установленные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.21

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