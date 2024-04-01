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Понедельник, 1 апреля 2024, 08:53 мск

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Мировой рынок микрочипов превысил один триллион долларов

Фото: FreePik

Общемировые объемы как экспорта, так и импорта микрочипов превысили один триллион долларов. Лидерами поставок в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея.

За 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, поставивший их на 193,5 млрд долларов. При этом он удерживает лидерство в экспорте чипов уже 10 лет (с 2014 года), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Тайвань, чей экспорт составил 166,6 млрд долларов, Сингапур – 137,9 млрд долларов, Китай – 136,3 млрд долларов и Южная Корея – 86,1 млрд долларов.

Россия, по имеющимся данным, экспортировала микрочипов более чем на 14,5 млн долларов, заняв по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 млн долларов (42-е место в мире).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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