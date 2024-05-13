Британских военных предупредили об угрозе кражи данных Россией

Военных Великобритании предупредили перед учениями НАТО Swift Response в Эстонии об угрозе кражи данных с мобильных телефонов российской стороной. Об этом пишет Times.

С предупреждением выступили подразделения радиоэлектронной борьбы, участвующие в маневрах. По данным военных, атакам могут подвергнуться не только солдаты, но их семьи. Под угрозой оказались сведения о личных контактах близких, сохраненные на мобильных устройствах, а также геолокация.

Ужесточить правила пользования средствами связи военнослужащими было решено после учений в Эстонии, которые прошли в 2017 году. Тогда несколько солдат пожаловались на «странные вещи», происходящие с их телефонами, в частности, у некоторых из телефонной книги пропали данные о контактах.

В обновленном руководстве для британских военных рекомендуется никогда не публиковать в соцсетях информацию о работе, «которая может быть использована для причинения вреда вам или вашим коллегам». Кроме того, во время учений и операций телефоны должны оставаться в комнатах общежития.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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