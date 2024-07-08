В Госдуме хотят обязать сотовых операторов проверять владельцев SIM-карт

Депутат Госдумы Антон Горелкин в понедельник, 8 июля, призвал обязать операторов уведомлять абонентов о заключении новых договоров связи через SMS, а также передавать эту информацию на Госуслуги.

В своем Telegram-канале Горелкин написал: «Роскомнадзор поделился интересной статистикой: более миллиона сотовых номеров зарегистрировано в общей сложности всего на 256 человек. Очень странно, что операторы связи не спрашивают, зачем кому-то нужны тысячи телефонных номеров. Видимо, ничего подозрительного в этом не видят, утверждая, что логикой «что не запрещено, то разрешено». Я уверен, что большинство этих людей даже не знают, что на них оформлено столько номеров. Именно поэтому мы планируем обязать операторов уведомлять абонентов о заключении новых договоров связи через SMS, а также передавать эту информацию на Госуслуги. … Не исключаю, что среди тех 256 владельцев номеров есть иностранцы, которые пользуются беспечностью или жадностью сотрудников салонов сотовой связи».

«Роскомнадзор с начала года заставил операторов прекратить обслуживание 3,1 млн SIM-карт, оформленных с нарушениями. Все они, конечно, предназначались для криминального использования: мошеннических звонков и создания фейковых аккаунтов. Это, кстати, еще одна серьезная проблема, решение которой невозможно без совместной работы с цифровыми платформами. Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысячи SIM-карт», – добавил депутат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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