российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 19:29 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Польша отключает Украину от Интернета

Варшава больше не будет финансировать доступ к спутниковому интернету Starlink для Украины после наложенного президентом страны Каролем Навроцким вето. Об этом сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

«Кароль Навроцкий отключает своим решением Интернет Украине… Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте», – пояснил Гавковский, слова которого цитирует «Интерфакс».

Решение главы польского государства было обусловлено его недовольством, что в рамках закона неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получали в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты, отмечает «Прайм».

Ранее сообщалось, что стоимость подписки Украины на спутниковый интернет Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн. По данным ведомства, в 2022-2024 годах на эти цели было Варшава направила около $84 млн.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника над регионами России / ВСУ лишились опорного узла обороны в Днепропетровской области / В Польше безработных украинцев лишили льгот / Глава ДНР рассказал об успехах армии РФ на окраинах Константиновки / Зеленский опасается встречаться один на один с Путиным / Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину / Трамп заявил, что не хотел бы участвовать в переговорах Путина и Зеленского / Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа по миру на Украине – Лавров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Технологии, Европа, Украина,