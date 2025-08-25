Польша отключает Украину от Интернета

Варшава больше не будет финансировать доступ к спутниковому интернету Starlink для Украины после наложенного президентом страны Каролем Навроцким вето. Об этом сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

«Кароль Навроцкий отключает своим решением Интернет Украине… Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте», – пояснил Гавковский, слова которого цитирует «Интерфакс».

Решение главы польского государства было обусловлено его недовольством, что в рамках закона неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получали в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты, отмечает «Прайм».

Ранее сообщалось, что стоимость подписки Украины на спутниковый интернет Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн. По данным ведомства, в 2022-2024 годах на эти цели было Варшава направила около $84 млн.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube