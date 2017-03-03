Землю заповедников продадут под гостиницы / Экологи: это может привести к международным разбирательствам

Публикации за 03.03.17

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который позволит оформлять в собственность землю особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На участках разрешат строить дома и гостиницы. Минприроды поддерживает идею, считая, что таким образом можно помочь развитию заказников. Экологи уверены, что новая норма нанесет ущерб охраняемым территориям.

Законопроект предусматривает возможность продажи земельных участков, которые находятся в границах населенных пунктов, расположенных на территории заповедников, пишут «Известия». В настоящее время российское законодательство запрещает какую-либо деятельность на таких участках. Доходит до того, что гражданам, живущим там нельзя, например, взращивать огород.

Стоит отметить, что сейчас в число федеральных особо охраняемых природных территорий входят более сотни государственных природных заповедников, около 50 национальных парков и 70 государственных природных заказников. При этом часть этих территорий входят в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, что значительно усложняет решение вопросов об их использовании, например, в туристических целях.

Согласно российским законам границы ООПТ можно изменить только в том случае, если земля нужна для деятельности по обеспечению безопасности государства, или она расположена в границах поселений. Кроме того, прямое решение может принять президент. Однако в любом случае предварительно проводятся государственная экологическая экспертиза и публичные слушания.

В Минприроды в целом положительно относятся к предложению Минэкономразвития, только если передача земель заповедников не повлечет угрозы природным и культурным ландшафтам и биологическому разнообразию. По мнению министерства, сложность с изменением границ заповедников порой приводит к абсурдным ситуациям, что дискредитирует идеи заповедного дела в глаза граждан и местных властей.

В свою очередь, экологи призывают помнить о последствиях. По их словам, решить вопрос об использовании территорий ООПТ с помощью одного законопроекта очень сложно. Ведь для развития туризма нужно не только строить гостиницы, но и прокладывать дороги, а это уже запрещено правилами действующего положения о всемирном наследии ЮНЕСКО. Таким образом, непродуманные решения могут привести к международным разбирательствам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.17

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