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Туризм

Тюрьма в Ирландии обогнала по популярности Колизей и Эйфелеву башню

Тюрьма в Ирландии обогнала по популярности Колизей и Эйфелеву башню
Фото: DailyMail

Тюрьма на ирландском острове Спайк признана лучшей туристической достопримечательностью Европы. Зданию присуждена награда World Travel Awards 2017, пишет The Daily Mail.

Тюремный комплекс был построен в VI веке, сначала там располагался монастырь, однако позже его переоборудовали в крепость, где содержали преступников до высылки в Австралию.

Вплоть до 2004 года в зданиях размещали заключенных. В 2016 году тюрьму отреставрировали и стали пускать туда туристов. Место тут же обрело популярность, его прозвали ирландским «Алькатрасом».

На экскурсиях приезжим предлагают пощекотать нервы и провести ночь в карцерах тюрьмы, где ранее содержали самых опасных преступников.

В результате тюремный комплекс обогнал по популярности римский Колизей, Эйфелеву башню в Париже и Букингемский дворец в Лондоне.

Дублин, Служба информации РИА «Новый День»

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