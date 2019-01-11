Немцы рассказали, что их раздражает в туристах из России

Жители Германии на отдыхе больше всех терпеть не могут туристов из России. По мнению немцев, россияне слишком шумные и много пьют.

Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, среди граждан 12 государств россияне занимают лидирующую позицию по степени раздражения, которую они вызывают у отдыхающих немцев, пишет Die Welt.

В частности, 60% респондентов считают, что российские туристы производят слишком много шума. 56% опрошенных недовольны тем, что россияне злоупотребляют спиртным, еще 50% указали на плохие манеры русских за столом. 38% участников опроса отмечают излишнюю агрессию туристов из России, а 24% раздражает пристрастие россиян к селфи.

Вслед за гражданами России идут британцы. По мнению немцев, жители туманного Альбиона чрезмерно выпивают, а также необоснованно занимают лежаки на пляже и у бассейна.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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