В Грузии подсчитали ущерб от отсутствия российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны из-за сокращения количества путешественников из России. «По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 млн долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», – цитирует Бахтадзе пресс-служба правительства.

Глава кабмина Армении также отметил, что необходимо предусмотреть меры поддержки всем бизнесменам, занятым в турсекторе. Напомним, что антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом для них стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Особое возмущение было вызвано тем, что председатель организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, на которое ему изначально указал сотрудник протокольной службы. На этом фоне президент России Владимир Путин подписал постановление о запрете прямых авиаперевозок между Россией и Грузией с 8 июля. Пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в «нерусофобское русло».

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 12.08.19

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