За безопасность перелетов в Египет заплатят туристы

Поездки в Египет станут дороже для туристов. Египетские власти увеличивают сумму налога на вылет и обяжут пассажиров платить специальный сбор на безопасность. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Министерство гражданской авиации АРЕ.

Повышение существующих и внедрение новых сборов с авиапассажиров запланировано с 15 ноября. В частности, вырастет с 20 до 25 долларов сбор для вылетающих международным регулярным или чартерным рейсом из египетского аэропорта. Налог на вылет путешественникам внутренних рейсов составит 5 долларов.

Также на 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний. Это не коснется рейсов национального перевозчика Египта – Egypt Air.

Кроме того, с каждого пассажира начнут брать специальный сбор за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности». На эти цели будет взиматься по 2 доллара. Но туристы, которые приедут в Шарм-эль-Шейх, заплатят в два раза больше – по 4 доллара.

Пока нет точных указаний, каким образом пассажирам предстоит уплачивать сбор на авиационную безопасность. Вероятнее всего, доплата будет входить в стоимость авиабилета.

В том случае, если Москва откроет перелеты на египетские курорты, российской семье из трех человек придется доплатить при въезде в Хургаду визовый сбор 75 долларов, а также 75 долларов налога на вылет, сюда же нужно прибавить 6 долларов сбора на авиационную безопасность. Итого 156 долларов только за въезд и выезд (около 10 тысяч рублей).

Дополнительные сборы при поездке на Синай обойдутся чуть дешевле за счет отсутствия визового сбора. В этом случае российская семья заплатит 75 долларов налога на вылет (за троих) и 12 долларов сбора за авиабезопасность. Итого – 89 долларов на выезде (около 6 тысяч рублей).

По данным египетских СМИ, власти приняли решение ввести новые налоги из-за отказа других государств предоставить займы или гранты на реализацию комплекса мер безопасности в авиационной области.

Российские специалисты неоднократно указывали Египту на слабый контроль за доступом в багажную и «стерильную» зоны воздушных гаваней. Египетские власти объясняли бреши в безопасности отсутствие необходимого оборудования из-за нехватки финансовых средств.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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