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NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2019, 13:24 мск

Новости Туризм

Россия и Китай учредили спецгруппу по развитию туризма

Фото: «Синьхуа»

Ростуризм и министерство культуры и туризма Китая создают рабочую группу, которая займется улучшением качества туристических услуг, сообщил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков. Решение было принято по итогам 16-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

«Рабочая группа создается в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры. Реализация этой рабочей группы является важным механизмом обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг. Это одна из договоренностей, которые у нас сегодня зафиксирована. Основные задачи мы сформулируем, пока мы фактически говорим о начале процесса», – цитирует Конюшкова «Интерфакс».

Конюшков сообщил, что на заседании подкомиссии обсуждались итоги совместной работы ведомств за год. Глава китайской делегации, заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй в свою очередь сообщил, что на заседании также обсуждались вопросы регулирования туристического рынка. «На сегодняшнем совещании мы поговорили о проделанной работе после нашего предыдущего совещания, а также обменялись мнениями о новых задачах, которые стоят перед нашими ведомствами в будущем году. Например, обсуждали вопрос об упрощении визового режима, регулировании туристического рынка. Следующее заседание подкомиссии состоится в Китае», – сказал Чжан Сюй.

Владивосток, Иван Гридин

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