Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Турецким отельерам рекомендовали перенести начало туристического сезона на месяц в связи с распространением коронавируса нового типа. С таким обращением выступил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Решение о переносе начала туристического сезона с марта на конец апреля было принято в ходе совещания министра культуры и туризма Мехмета Эрсойя, министра здравоохранения Фахреттины Коджи и министра торговли Рухсара Пекана, передает телеканал NTV. При этом турецкое правительство собирается принять ряд мер для поддержки туристического бизнеса.

Накануне стало известно о первом случае заражения COVID-19 в Турции. Заболевший коронавирусом мужчина недавно вернулся из Европы. В настоящее время он и его семья находятся под наблюдением врачей.

11 марте Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса. На данный момент число заболевших превысило 126,3 тысячи человек. В России за последние сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания. С 13 марта РФ ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Для возвращения россиян на родину будут организованы чартерные рейсы.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 12.03.20

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