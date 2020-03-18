Благодаря карантину, в каналах Венеции очистилась вода

Благодаря объявленному из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа карантина в Италии, в каналах Венеции очистилась вода, сообщает The Art Newspaper. На сегодняшний день жителям города запрещено покидать дома без веских оснований. Из-за практически полного отсутствия пешеходов на улицах, полного отсутствия туристов и движения в каналах, город во всех отношениях стал чище.

Те немногие венецианцы, что остались в городе, впервые смогли рассматривать рыб в каналах, наблюдать за водоплавающими птицами. Такие изображения стали чрезвычайно популярны в социальных сетях.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 198 тыс. случаев заражения Сovid-19, почти 8 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось почти 82 тыс. человек. За пределами материкового Китая больше всего заболевших зарегистрировано в Италии (31506 случаев), Иране (16169), Испании (11826), Германии (9360), Южной Корее (8413), Франции (7695).

Венеция, Иван Гридин

Венеция. Другие новости 18.03.20

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