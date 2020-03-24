Две тысячи туристов не хотят уезжать с Бали из-за пандемии

Около двух тысяч туристов обратились к властям Индонезии с просьбой продлить разрешение на пребывание в стране. Иностранцы не желают покидать остров Бали и возвращаться на родину, где их ждет карантин из-за коронавируса.

По данным газеты Jakarta Post, в иммиграционные офисы на Бали заявление о продлении визы подали 1830 иностранных граждан. В их числе китайцы, британцы, итальянцы, американцы и жители других государств.

В столице Индонезии Джакарте действует режим чрезвычайного положения. В республике выявлено 579 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами инфекции стали 49 человек.

При этом на Бали зарегистрировано лишь шесть случаев заражения Covid-19. По информации местных властей, инфекцию все заболевшие подхватили за пределами острова. В частности, коронавирус был обнаружен у граждан Великобритании, Франции, а также местного жителя, который вернулся из Италии.

Денпасар, Зоя Осколкова

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