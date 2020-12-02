Таиланд не готов возобновлять туризм до апреля 2021 года

Власти Таиланда не ждут возобновления туризма в полном объеме до начала II квартала 2021 года. Такое мнение выразил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракана

Глава тайского министерства считает, что отмена любых коронавирусных ограничений должна проходить с особой осторожностью. Это лишает турбизнес всякой надежды на высокий зимний сезон, пишет издание The Thaiger.

Представители тайского туристического рынка добиваются отмены существующих мер хотя бы для граждан некоторых стран, которые считаются благополучными по коронавирусу. В частности, ассоциации отелей и турагентств Таиланда требуют создать «туристический коридор» для жителей КНР, Сингапура, Вьетнама, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Тайваня.

Сейчас в Таиланд могут попасть иностранцы лишь с ограниченным набором виз и с соблюдением обязательного карантина. В основном в королевство впускают врачей, дипломатов и бизнесменов.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 01.12.20

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