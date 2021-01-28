Дубай ужесточил коронавирусные ограничения для путешественников

Власти Дубая пересмотрели правила посещения курортов эмирата в пандемию. Новые ограничения вступают в действие с 31 января и могут создать дополнительные трудности туристам.
Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев. В частности, путешественники при въезде должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанные за 72 часа до поездки, тогда как ранее на это давалось четверо суток.
Это касается всех прибывающих в Дубай туристов, кроме граждан Великобритании, которым въезд временно закрыт из-за нового штамма коронавируса.
Также остается в силе обязательная самоизоляция в отелях или апартаментах до момента получения результатов второго теста. Если он окажется положительный, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней.
Несоблюдение данных правил может стать причиной проблем с законом ОАЭ.
Дубай, Зоя Осколкова
Дубай. Другие новости 28.01.21
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