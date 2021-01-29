Грузия открывается для мира с 1 февраля: названо условие для въезда россиян

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля. Граждан России будут впускать и в случае, если они прошли вакцинацию препаратом российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в грузинском правительстве.

По словам собеседника агентства, иностранцы, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19, «с 1 февраля смогут попасть в Грузию».

С этой даты Грузия восстанавливает регулярное международное авиасообщение, прерванное в марте прошлого года из-за пандемии. Министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава сегодня заявила, граждан зарубежных стран, которые привиты вакциной от ковида, пустят в страну.

При этом власти оставят закрытыми для иностранцев сухопутные границы Грузии.

Тбилиси, Наталья Петрова

Тбилиси. Другие новости 29.01.21

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