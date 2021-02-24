Власти Грузии упростят въезд в страну для россиян, но оставят комендантский час

Премьер-министр Грузии Иркалий Гарибашвили объявил, что гражданам России, Белоруссии, Украины, Армении и Азербайджана с 1 марта будет упрощен въезд в страну. Для этого туристам следует предъявить справку о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил грузинский «Первый канал».

При этом пересечь границу можно будет только самолетом. Сухопутная граница пока остается закрытой на неопределенный срок. При этом прямое ависаообщение с Россией Грузия пока не восстановила.

В связи с частичным открытием границы власти Грузии снимут ограничения на работу кафе и ресторанов. Так, в Батуми заведениям общепита позволят обслуживать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии – с 8 марта. С 25 февраля в Грузии начнет междугородний общественный транспорт, а также откроются гостиницы на горных курортах, однако подъемники на горнолыжных курортах заработают только с 8 марта.

Впрочем, есть и серьезный минус – комендантский час решено оставить. На улицах нельзя будет появляться с 21:00 до 05:00.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 24.02.21

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