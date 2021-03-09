Треть стран в мире держат границы закрытыми для туристов

Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных путешественников из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

«Каждое третье направление в мире или 32% стран сейчас полностью закрыты для международного туризма», – передает «Интерфакс» со ссылкой на отчет UNWTO. Из 217 направлений полностью закрыты 69. При этом многие правительства отказались от планов по снятию ограничений на поездки из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции.

Особенно строгие ограничения действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Так 30 закрытых направлений находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 – в Европе, 11 – в Африке, 10 – в Северной и Южной Америке, три – на Ближнем Востоке.

В то же время 34% государств закрыты частично. Все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах в сочетании с карантином, а также возможностью отслеживания маршрута передвижения туристов внутри страны.

«Теперь, когда пришло время постепенно возобновлять туризм, мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных о ситуации с заражениями. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей», – прокомментировал отчет генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

По данным UNWTO, по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него – на 1,3 трлн долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 09.03.21

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