Власти Индонезии анонсировали открытие Бали для россиян

Индонезийские власти рассчитывают открыть остров Бали для российских туристов в августе. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи в интервью газете «Известия». По его словам, это произойдет после того, как вакцинацию пройдут жители острова.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали. Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма», – рассказал министр. Он выразил надежду на то, что этот план удастся реализовать к концу лета. Тогда «мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», – отметил Лутфи.

Министр также сообщил, что на остров планируется пускать вакцинированных туристов. Прививку можно будет сделать прямо на Бали, уточнил он.

В Индонезии на сегодняшний день выявлено более 1,87 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 52,1 тыс. инфицированных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.21

Франция открыла границы для привитых от коронавируса туристов. / Вылетят или нет туристы на Кипр 10 июня, никто не знает: эксперты советуют требовать возврата денег. / Президент Российского союза туриндустрии: рассчитываем, что с июля полеты в Турцию возобновятся. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»