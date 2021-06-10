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Четверг, 10 июня 2021, 13:00 мск

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Власти Индонезии анонсировали открытие Бали для россиян

Индонезийские власти рассчитывают открыть остров Бали для российских туристов в августе. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи в интервью газете «Известия». По его словам, это произойдет после того, как вакцинацию пройдут жители острова.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали. Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма», – рассказал министр. Он выразил надежду на то, что этот план удастся реализовать к концу лета. Тогда «мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», – отметил Лутфи.

Министр также сообщил, что на остров планируется пускать вакцинированных туристов. Прививку можно будет сделать прямо на Бали, уточнил он.

В Индонезии на сегодняшний день выявлено более 1,87 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 52,1 тыс. инфицированных.

Москва, Наталья Петрова

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