Прививка, два теста и карантин: Индонезия ужесточает правила въезда для иностранцев

Власти Индонезии ужесточают правила въезда иностранных граждан. Желающим попасть на курорт нужно иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса, сдать два ПЦР-теста и провести восемь дней на карантине.

С 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии, сообщает офис по туризму страны.

При этом с 6 июля прибывающие иностранцы должны предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию. Отмечается, что российский препарат «Спутник V» не признан на территории Индонезии и не позволяет въезжать в страну.

В день прилета необходимо сдать ПЦР-тест. Затем туристы отправляются в специальные отели, где будут находиться в изоляции. Через неделю они обязаны сдать второй тест.

В Джакарте надеются, что эти меры помогут улучшить ситуацию и значительно сократить число новых случаев заболеванием Covid-19. Открытие курортных направлений, в том числе и популярного острова Бали, будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 05.07.21

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