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Вторник, 13 июля 2021, 16:52 мск

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В Адыгее у туристов будут требовать отрицательный тест или сертификат о вакцинации

Власти Адыгеи ужесточили требования для приезжающих в республику на отдых. При заселении в гостиницы у туристов попросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прививке.

Как сообщается на сайте правительства Адыгеи, требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться к туристам, заселяющимся в гостиницы. Также эти правила должны соблюдать работники туристической отрасли, сотрудники и посетители спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению.

Требование не касается детей до 16 лет. Также вместо теста и сертификата о вакцинации подойдет справка о перенесенном заболевании.

«Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора», – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

Майкоп, Зоя Осколкова

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