Власти Египта разрешили отелям проводить дискотеки и концерты

Власти Египта смягчают антиковидные ограничения для туристов. В стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

«Спустя 16 месяцев Министерство туризма и древностей Египта разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе тех, которые расположены в отельных комплексах», – сообщает Ассоциация туроператоров.

Развлекательные заведения могут работать с 70% заполняемостью. Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. В то же время в общественных заведениях продолжает действовать запрет на подачу кальяна.

Кроме того, минтуризма Египта увеличило максимальную загрузку отелей и ресторанов с 50% до 70%. Представители туррынка считают, что это сделано с расчетом на российских туристов, которые теперь могут прибыть на курорты Красного моря прямыми рейсами.

Каир, Зоя Осколкова

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