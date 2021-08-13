В аэропорт за пять часов до вылета: в Египте российские туристы вынуждены проходить 15 досмотров

Российские туристы, вылетающие с курортов Египта, обязаны пройти 15 пунктов досмотра и контроля. Россиян проводят через рамки-сканеры, прощупывают сотрудники безопасности, а в ручной клади проверяют каждый предмет. Авиакомпании уже советуют возвращающимся домой гражданам приезжать в аэропорт за пять часов до вылета.

Россия открыла прямое авиасообщение с египетскими курортами спустя почти шесть лет. Запрет на перелеты был введен в конце 2015 года после взрыва бомбы на борту авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшей рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом стали 224 человека.

Туристов, вылетающих из Шарм-эль-Шейха и Хургады прямыми рейсами в Россию, в местных аэропортах ждут строгие предполетные процедуры, некоторые из которых дублируются на разных этапах, пишут «Известия». Всего направляющимся в РФ предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра. Каждый из них одномоментно пропускает только одного человека.

Так на въезде в аэропорт действует контрольно-пропускной пункт, который пропускает машины и туристические автобусы по одному. На въезде стоят вооруженные люди в форме и с собаками. Очередь из автомобилей выстраивается перед въездом в авиагавань еще на дороге Эс Салям. При входе в здание аэропорта пассажиров просят предъявить паспорт и бланк электронного билета на рейс, провожающих в терминал не пустят.

Затем туристы проходят первый полноценный досмотр через рамки-сканеры, багаж, ручную кладь и электронные устройства проверяют с помощью ленты интроскопического досмотра. Всех без исключения тактильно осматривают с головы до ног сотрудники аэропорта. Пассажиров с ноутбуками и другими крупногабаритными электронными устройствами просят подойти к отдельным столам для первой проверки их на детекторе взрывчатых веществ.

После стоек регистрации вылетающие в Россию граждане идут в отдельный коридор предполетных процедур, где их ожидают: прохождение паспортного контроля, второй полноценный досмотр через рамки-сканеры, сканирование ручной клади на ленте интроскопа, а затем из сумок достаются все вещи и каждая проверяется вручную.

Кроме того, перед дальнейшей проверкой паспорта и посадочного талона сотрудники аэропортов могут попросить пассажиров пройти через сканирующий портал – рентгенографический сканер. Только после этого туристы могут пройти в зону Duty Free.

Зал ожидания посадки в самолет для вылетающих в Россию обнесен стеклянной стеной. Чтобы туда попасть, нужно пройти через один пропускной пункт, на котором снова проверят паспорт, посадочный талон, ручную кладь и осмотрят одежду. Перед посадкой в автобус, который довозит пассажиров до самолета, паспорт и посадочный туриста проверят дважды. Из автобусов у самолета выйти можно только по одному после уже пятой проверки посадочного и паспорта.

По мнению экспертов, такие беспрецедентные меры безопасности могут обернуться коллапсом при одновременном вылете в Россию большого числа туристов. Пока такая проблема еще не назрела, больших очередей на пунктах досмотра в египетских аэропортах не наблюдалось. Однако уже сейчас авиакомпания «Россия» рекомендует пассажирам прибывать в авиагавани Хургады и Шарм-эль-Шейх за пять часов до вылета.

Каир, Зоя Осколкова

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