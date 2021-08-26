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Четверг, 26 августа 2021, 15:50 мск

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В Подмосковье отменили QR-коды для заселения в гостиницы

При заселении в гостиницы Московской области больше не потребуется предъявление одного из трех документов: QR-кодов о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста и справки о перенесенном заболевании. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

Напомним, подобные ограничения были введены 24 июня. Они касались тех, кто заселялся в отели на период от трех суток и более.

Кроме того, подмосковные власти смягчили требование к максимальному числу посетителей и участников спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских и других подобных массовых мероприятиях. В помещениях без предъявления QR-кодов о вакцинации теперь смогут присутствовать до 100 человек, на открытом воздухе – до 1000.

Власти пошли на смягчение антиковидных мер из-за стабилизации эпидситуации в регионе. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 726 заразившихся коронавирусом – это минимум с конца мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.21

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