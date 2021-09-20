Для заказа трансфера в Греции понадобится сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Власти Греции продлили антикоронавирусные меры. Теперь для перемещений внутри страны туристам понадобится сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест.

При заказе трансфера иностранцы в Греции обязаны предъявлять либо сертификат о вакцинации от Covid-19, либо результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов.

Ранее Греция ужесточила меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года посещение иностранцами и гражданами стадионов и развлекательных центров невозможно без предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Вход в заведения общепита, а также ночные клубы тоже открыт только для привитых и переболевших. Что касается музеев, то в них можно попасть с результатами ПЦР- или экспресс-тестом, в музеи под открытым небом вход разрешен всем посетителям.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 20.09.21

В Ялте срочно собирают комиссию по ЧС. / Полёты из Кургана в Петербург будут выполнять по средам. / Экспедиция Русского географического общества пропала в сибирской тайге. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»