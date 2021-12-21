Таиланд ужесточает въезд для туристов из-за «омикрона»

Таиланд закрыл регистрацию туристов по программам Test&Go и «Песочница», благодаря которым путешественники могли отдыхать на тайских курортах без карантина. Об этом сообщает Thaiger.

Перекрыть поток туристов решил Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA). Дело в том, что в стране растет число инфицированных омикрон-штаммом коронавируса. На данный момент насчитывается более 60 подтвержденных случаев заболевания вариантом «омикрон» у путешественников, въезжающих в страну.

Те иностранцы, которые уже получили разрешение на въезд в Таиланд по программе Thailand Pass Test&Go и «Песочница», по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января. Прием новых туристов по этим схемам будет прекращен с полуночи 22 января. «Песочница Пхукета» продолжит работать в обычном порядке. Есть вероятность, что правила пересмотрят 4 января.

При этом в Таиланд по-прежнему можно попасть, если по приезду пройти карантин.

Напомним, россияне могли воспользоваться программой «Песочница», в рамках которой вакцинированные туристы должны пробыть на территории Пхукета пять дней. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только «Спутник V».

Бангкок, Зоя Осколкова

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