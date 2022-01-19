Египет ужесточил правила въезда для туристов из России

С 22 января все прилетающие в Египет туристы должны будут сдать тест на коронавирус в аэропорту прибытия. Правила въезда в страну ужесточены из-за распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

Туркомпания при этом ссылается на полученную накануне вечером рассылку от авиакомпании Azur Air с информацией о тестировании всех туристов, включая граждан РФ, на Covid-19 по прилете в Египет, начиная с 22 января. Сам перевозчик сообщил, что соответствующий циркуляр поступил от Минтуризма Египта.

Если у путешественника обнаружат коронавирус, его отравят на пять дней в обсерватор. Сейчас участники рынка ждут уточняющей информации, поскольку в циркуляре многие моменты не уточняются. В частности, в документе непонятно, будет ли тестирование платным или бесплатным и обязаны ли его проходить дети.

«Ждем подтверждающую информацию, но всем туристам нужно быть готовыми к тому, что с 22 числа всех начнут тестировать», – заявили в «Интуристе».

В настоящее время российские туристы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V».

Москва, Наталья Петрова

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