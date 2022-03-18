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Пятница, 18 марта 2022, 10:54 мск

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Застрявших в Шарм-эш-Шейхе россиян не будут штрафовать за просроченные визы

Россиян, которые не могут вернуться из Шарм-эль-Шейха, не будут штрафовать за просрочку периода безвизового пребывания. Такое решение приняло министерство туризма Египта после обращения из Москвы.

«С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии», – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Министерство туризма Египта подтвердило временную отмену штрафов за просроченную визу. «Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» – написала Догузова.

По ее словам, сейчас власти решают с туроператорами вопрос о возвращении россиян домой. «По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно», – отметила глава Ростуризма.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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