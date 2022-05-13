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Пятница, 13 мая 2022, 13:40 мск

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Китай пока не готов открывать для туристов сухопутную границу с Россией

Китай отказался открывать сухопутную границу с Россией для туристов. Все дело в неблагополучной эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает правительство Приморья.

Россия сняла ковидные ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с КНР было восстановлено 14 марта. В Приморье работают автомобильные пункты пропуска, но через них пропускают только грузовой транспорт.

«Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР», – сообщил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. По его словам, в Китае наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Китайская сторона не готова принимать российских туристов.

Как известно, в Китае придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. Это значит, что власти вводят тотальный локдаун при обнаружении инфицированных.

«Требования настолько строгие, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу», – говорится в сообщении.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Дальний Восток, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,