Новые правила сделали невозможным получение немецкой визы для россиян

Требования выписки из банков Евросоюза сделали практически невозможным получение немецкой визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей туристического рынка.

Власти Германии ввели новые ограничения. Теперь выписки состояния счета из российских банков не принимаются, так как все кредитные организации закрыли свои филиалы в Европе. Открытие же счета в европейском банке недоступно большинству граждан России. Один из туроператором назвал нововведения ФРГ «самым жестким вариантом».

Более того, подать документы на визу не смогут даже россияне, оформившие банковские карты международных платежных систем в нешенгенских странах, например, в Турции или Узбекистане. «Фактически заявленная визовая политика означает отказ россиянам в возможности получения визы в Германию», – говорят игроки туррынка.

По словам специалистов, сейчас сложилось такое впечатление, что в диппредставительстве Германии в каждом обращающемся за немецкой визой россиянине видят потенциального иммигранта.

Москва, Зоя Осколкова

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