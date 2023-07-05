Пропавший в Северной Осетии альпинист нашелся в Грузии

Турист, пропавший при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии, вышел на связь. Он оказался на территории Грузии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Со спасателями связалась супруга пропавшего альпиниста. Мужчина спустился к реке, а также смог связаться с грузинскими пограничниками и объяснил, где находится. Сейчас они пытаются установить его точное местоположение.

«Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены», – говорится в сообщении МЧС.

Об исчезновении альпиниста стало известно 3 июля. Один из туристов отстал и сказал, что догонит товарищей позже. На контрольной точке на высоте 3500 метров он не объявился. В поисках действовали вертолет.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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