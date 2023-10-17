Киргизия вводит ограничения безвизового режима для иностранцев

Власти Киргизии ввели ограничение безвизового режима для иностранных граждан. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшения общей безопасности страны, заявили в МИД республики.

Правительство Киргизии утвердило положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, который предусматривает отмену visa-run. Практика, при которой иностранцы часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания в стране, теперь будет ограничена.

Так безвизовый режим будет действовать по принципу 60/120. То есть после пребывания иностранца в стране до 60 дней, въезд будет возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда. В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу 90/180.

Дипломаты рекомендовали иностранцам заранее планировать свое пребывание и в случае необходимости оформлять «разрешительные документы».

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»